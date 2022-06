Il Cardellino, il film con Nicole Kidman è ispirato ad una storia vera?

Questa sera su Iris va in onda Il Cardellino, il film del 2019 diretto da John Crowley con protagonisti Ansel Elgort, Oakes Fegley, Aneurin Barnard, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Luke Wilson, Jeffrey Wright e Nicole Kidman. Scopriamo dunque se questa pellicola è ispirata ad una storia vera.

Senza troppi giri di parole, vi diciamo subito che questa non è una vicenda realmente avvenuta. Si tratta di un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Donna Tartt, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa nel 2014, che narra quanto accaduto a Theodore Decker, un tredicenne che sopravvive ad un attentato al Metropolitan Museum of Art di New York, in cui la madre resta uccisa. Da allora il ragazzino decide di tenere stretto per se un ricordo di quel terribile giorno.

Theo ruba infatti Il Cardellino, uno dei pochi dipinti rimasti del pittore olandese Carel Fabritius e lo nasconde nel suo appartamento. Questo è l'unico elemento veritiero della narrazione. Si tratta di un'opera realizzata nel di 1654 e appartenente ad una collezione del Mauritshuis a L'Aia, Paesi Bassi. L'autrice Donna Tartt ha visto per la prima volta il dipinto 20 anni prima dell'uscita del libro e ne è rimasta talmente folgorate da volergli dedicare uno dei suoi lavori.

Se siete ancora incerti su cosa vedere in tv stasera, date uno sguardo al trailer de Il Cardellino e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.