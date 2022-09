Cara Delevingne torna in pubblico dopo le scioccanti immagini in aeroporto: ecco come sta

Il occasione della settimana della moda di Parigi, dopo le preoccupanti immagini in aeroporto, Cara Delevingne è tornata a mostrarsi in pubblico, facendo tirare un respiro di sollievo ai suoi fan che finalmente l'hanno rivista sorridente e in forma smagliante.

Per presentare l'esclusiva capsule collection Cara Loves Carl, realizzata in collaborazione col marchio di Karl Lagerfeld, Cara Delevingne si è mostrata in tutta la sua bellezza con un vistoso rossetto rosso e uno scollatissimo abito nero, dimostrando di essersi visibilmente ripresa da quelle foto che la ritraevano in evidente stato confusionale.

Non è ancora chiaro se la modella e attrice abbia deciso di intraprendere un percorso di riabilitazione in un centro specializzato come prospettato da alcuni dei suoi più cari e intimi amici ma per ora, sembra aver superato il momento buio di cui si è resa protagonista nelle scorse settimane. Cara era infatti apparsa eccessivamente smagrita, trasandata e addirittura senza scarpe, in attesa di imbarcarsi sul jet privato di Jay-Z.

Il suo stato di salute ha fatto preoccupare anche Margot Robbie che è stata vista uscire dalla casa dell'amica praticamente in lacrime per via delle sue condizioni sempre più complesse. Speriamo che Cara Delevigne abbia definitivamente superato questo difficile momento, circondata dal caloroso affetto dei suoi cari e di tutti i suoi fan.