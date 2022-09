Cara Delevingne ha problemi con la droga e la causa è Amber Heard?

Le foto di qualche giorno fa all'aeroporto di L.A. che immortalano Cara Delevingne in condizioni preoccupanti hanno destabilizzato i fan per quanto riguarda la salute della star di Suicide Squad e Only Murders in the Building. Secondo una editorialista di gossip la situazione di Delevingne sarebbe causata da un'altra persona.

Cara Delevingne in Only Murders in the Building si è fatta apprezzare dal pubblico e dalla critica, contribuendo al successo della seconda stagione dello show. Tuttavia la sua situazione attuale sarebbe molto delicata. In base a quanto riporta la giornalista Jessica Reed Krauss, Cara Delevingne avrebbe dei problemi con le sostanze stupefacenti a causa del legame con Amber Heard.

Con l'ex moglie di Johnny Depp Delevingne non avrebbe soltanto instaurato una relazione sentimentale; la star di Aquaman era un'assidua organizzatrice di feste a sfondo sessuale a Hollywood, con largo consumo di alcol e droghe, secondo l'opinione di Krauss.



Secondo il suo resoconto su Substack, agli incontri partecipavano magnati dell'high-tech e miliardari e Cara Delevingne sarebbe una delle donne famose che Heard avrebbe sfruttato per intrattenere i propri ricchi clienti.

Cara Delevingne sarebbe stata introdotta all'uso di droghe pesanti proprio dalla collega. In ogni caso Delevingne avrebbe chiuso i rapporti con Heard dopo il processo per diffamazione con Depp, così come avrebbero fatto anche Margot Robbie e Kristen Stewart. La protagonista di Barbie qualche giorno fa è stata vista abbandonare in lacrime la casa di Delevingne.



Affermazioni molto pesanti quelle avanzate da Krauss e chiaramente tutte da dimostrare. Per il momento l'unica certezza sono le foto inquietanti di Cara Delevingne all'aeroporto e i fan sperano che l'attrice possa tornare presto in salute.