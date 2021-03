Cara Delevingne parla della sua sessualità:'In passato sono stata omofobica'

Cara Delevingne ha confessato di aver pensato al suicidio nel periodo in cui era in conflitto sulla propria sessualità. La star s'identifica come pansessuale e ha ammesso di essere stata omofoba in gioventù, crescendo disgustata all'idea di avere un'amante lesbica. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso del podcast Goop di Gwyneth Paltrow.

L'attrice e modella ha ricordato che la sua educazione conservatrice l'ha condotta a momenti bui dopo aver compreso di non essere eterosessuale.

"Sono cresciuta in una famiglia tradizionalista. Non conoscevo nessuno che fosse gay. Non sapevo che avesse importanza e in realtà penso che crescendo non lo fossi in modo evidente, non ero a conoscenza del fatto che fossi omofoba".



Notando che l'idea di avere una relazione con un partner dello stesso sesso in precedenza la disgustava, Delevingne ha proseguito dicendo:"Ero tipo 'Oh, mio Dio, non lo farei mai, è disgustoso, ugh'".

L'attrice ha ricordato le problematiche causate dal rapporto con la sua sessualità:"Metto in correlazione l'enorme depressione e i momenti suicidi della mia vita (a quello) perché mi vergognavo così tanto di esserlo. Ma in realtà quella era la parte di me che amo così tanto e accetto" ha dichiarato.

In quanto pansessuale, Cara Delevingne rifiuta di limitare la sua scelta in ambito sessuale in base al sesso biologico di una persona, al genere o all'identità di genere e ammette che la sua sessualità è in continua evoluzione:"C'è ancora una parte di me che dice 'Oh, vorrei poter essere semplicemente etero'; è davvero complicato".

Lo scorso anno Cara Delevingne confessò che non fu facile essere accettata. Nel maggio 2020 Delevingne difese l'ex Ashley Benson dall'attacco degli hater dopo la fine della loro relazione.