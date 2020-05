Cara Delevingne è di nuovo single: finita la relazione con Ashley Benson

Cara Delevingne e Ashley Benson avrebbero messo fine alla loro relazione in maniera tranquilla all'inizio dello scorso anno, dopo ben due anni di frequentazione. Lo comunicano le fonti di People, le quali specificano che le due si sarebbero lasciate in modo amichevole, semplicemente la scintilla non brillava più.

"Cara e Ashley hanno spesso avuto i loro alti e bassi" ha commentato una delle fonti, "ma adesso è finita. La loro relazione è arrivata al capolinea". People specifica anche che in questo periodo di pandemia di coronavirus, la Delevingne ha vissuto la quarantena forzata insieme alle amiche Margaret Qualley, Rainey Qualley e Kaia Gerber. La Benson e l'attrice/modella non hanno ancora ufficialmente confermato la loro separazione.

Iniziate a frequentarsi nel 2018, nel dicembre di quell'anno la Delevingne condivise un'immagine della compagna per augurarle un buon 30esimo compleanno. Da allora le due hanno continuamente postato contenuti che le ritraevano insieme nei vari social media, l'ultimo dei quali risale a un post di Tik Tok della Delevingne ricondiviso dalla Benson su Instagram.

La notizia segue di poco un'altra rottura illustre, quella tra Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp, avvenuta alla fine dello scorso aprile. In quel caso c'era stata però la conferma ufficiale di Chalamet dalle pagine di British Vogue.

La Delevingne è di recente apparsa nel video della cover di Imagine, cantata tra gli altri anche da Gal Gadot, che ha generato non poche polemiche qualche settimana fa. L'attore, commentatore televisivo e comico statunitense Joe Rogan aveva infatti espresso tutta la sua indignazione per quella che ha ritenuto una scelta "stupida" e "insensibile" da parte dell'attrice di Wonder Woman e dei suoi colleghi in un peiodo in cui, spiega, c'è gente che muore ogni giorno.