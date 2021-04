Cara Delevingne, sua nonna in Italia col giovane principe Filippo: la foto spopola sul web

La sorella di Cara Delevingne, Poppy Delevingne, ha condiviso un ricordo del passato, pubblicando su Instagram la foto in cui si vede sua nonna Angela in compagnia del giovane Filippo, futuro consorte della Regina Elisabetta II, scomparso pochi giorni fa all'età di 99 anni. La foto è stata scattata durante una vacanza in Italia, a Venezia.

La foto venne scattata nel 1938 da Edward, futuro marito della nonna di Cara e Poppy. Filippo all'epoca aveva 17 anni ed era in vacanza sul litorale adriatico con Angela Delevingne.

Nella didascalia Poppy Delevingne ha scritto:"Un 17enne Principe Filippo e mia nonna a Venezia nel 1938. Dopo averlo incontrato, mia nonna pensava che sarebbe diventato un gran marito. Aveva davvero ragione".



Cara e Poppy Delevingne sono di origini nobili da parte materna e discendono dalla famiglia di baroni Faudel-Phillips.

All'epoca Filippo aveva già conosciuto la futura moglie Elisabetta e nel 1939 iniziò la corrispondenza tra i due che culminò nel matrimonio il 20 novembre 1947.

Il principe Filippo è scomparso nel castello di Windsor lo scorso 9 aprile; dal matrimonio con la Regina Elisabetta sono nati i figli Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo.

Il principe Filippo è uno dei personaggi principali della serie tv The Crown, sin dalla prima stagione. Ecco quali sono tutti gli episodi di The Crown con il principe Filippo.



Nella serie il personaggio è stato interpretato da Matt Smith nelle prime due stagioni e Tobias Menzies nella terza e nella quarta stagione.