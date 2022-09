Cara Delevingne, fan preoccupati a causa delle sue foto in aeroporto in stato confusionale

I fan di Cara Delevingne hanno espresso la loro preoccupazione per la salute dell'attrice dopo il suo anomalo comportamento all'aeroporto di Van Nuys, a Los Angeles. Delevingne è stata vista seduta sul sedile posteriore di un'auto con i piedi a penzoloni fuori dal finestrino mentre il suo autista l'accompagnava all'aeroporto.

Di recente Cara Delevingne ha partecipato a Only Murders in the Building, una delle serie più amate su Disney+.



L'attrice si sarebbe presentata con due ore di ritardo per il suo volo sull'aereo privato di Jay-Z, con abbigliamento trascurato e senza scarpe.

Si sarebbe diretta con il suo cagnolino Alfie verso il jet, sul quale c'erano anche due uomini ignoti che indossavano delle camice a righe, come riporta il Daily Mail.



Tuttavia dopo 45 minuti Delevingne e il suo cane si sono allontanati dal velivolo e secondo alcuni rumor all'attrice sarebbe stato chiesto di scendere.

Una volta tornata a terra, la star è apparsa visibilmente nervosa, si è accesa una sigaretta e ha fatto cadere più volte il cellulare.



Dopo una chiacchierata tra l'entourage di Delevingne e il personale dell'aeroporto, le borse dell'attrice sono state rimosse dall'aereo e caricate nuovamente sull'auto con la quale era arrivata, prima di andarsene insieme al suo autista.

Le foto sono diventate in poco tempo virali sui social e i fan sono preoccupati per le condizioni di salute della star.



Qualche anno fa Cara Delevingne confessò che non fu facile essere accettata dalla società ed esprimere se stessa.