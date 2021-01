Cara Delevingne ed Eva Longoria insieme sul set: in arrivo Women's Stories

Stando a quanto riporta Deadline, Cara Delevingne ed Eva Longoria saranno tra le protagoniste di un nuovo progetto tutto al femminile. Si tratta di Women's Stories, un film antologico composto da sei episodi diretti da altrettante registe, che spazieranno dal dramma live-action all'animazione.

Le riprese di Women's Stories si svolgeranno tra l'America, l'India e l'Italia, e tra la attrici coinvolte ci saranno anche la star di Bollywood Jacqueline Fernandez, l'attrice cilena Leonor Varela e l'italiana Margherita Buy.

Cara Delevingne, protagonista nel 2016 di Kids in Love (leggi qui la nostra recensione), apparirà nell'episodio intitolato Elbows Deep, diretto da Catherine Hardwicke (Twilight). Insieme a lei reciteranno Marcia Gay Harden e l'esordiente Jasmine Luv.

Eva Longoria, che in passato ha sfoggiato sul set insospettate doti da cecchino, sarà invece la protagonista di Lagonegro, diretto da Lucia Puenzo. L'episodio ambientato in Italia, dal titolo Unspoken, è invece diretto da Maria Sole Tognazzi.

Women's Stories, originariamente intitolato Together Now, è prodotto dalla società no-profit We Do It Together, che sostiene l'uguaglianza di genere. "Ci dedichiamo a raccontarie storie di donne, sia dietro che davanti alla macchina da presa" ha raccontato la fondatrice Chiara Tilesi. "Ecco perché Women's Stories è così importante per noi: abbiamo riunito registe donne di tutto il mondo, che collaborano e condividono storie personali dal proprio punto di vista... Vogliamo avere più punti di vista diversi possibile, per cui connetterci a livello globale è per noi importantissimo."