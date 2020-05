Cara Delevingne difende l'ex Ashley Benson: 'Haters, lasciatela in pace!'

Come sappiamo, da alcuni giorni Cara Delevingne è di nuovo single, dopo la fine della relazione con Ashley Benson. Nei giorni scorsi, quest'ultima è stata vista scambiarsi effusioni con il rapper G-Eazy all'esterno di un takeaway di Los Angeles, scatenando le reazioni del web.

I fan dell'attrice di Carnival Row hanno espresso il loro sdegno per quello che considerano una sorta di tradimento, andando come spesso succede anche un po' sopra le righe, tanto da suscitare la reazione della stessa Cara Delevingne, che evidentemente non ci tiene ad essere "difesa" in questo modo.

La ventisettenne attrice e modella britannica ha così utilizzato Instagram per rivolgersi ai suoi follower: "A tutti quelli che odiano Ashley, per favore, fermatevi" ha scritto. "Non conoscete la verità. Solo io e lei la conosciamo e le cose sono esattamente come dovrebbero essere."

Dopo una relazione di circa due anni, Cara Delevinge e Ashley Benson si sarebbero lasciate, stando a quanto riporta People, di comune accordo all'inizio di aprile, affrontando la pandemia di coronavirus e la quarantena separatamente. Poco tempo dopo, hanno iniziato a circolare i rumor secondo i quali Benson aveva iniziato a frequentare G-Eazy (vero nome Gerald Gillum).

Fino all'altro giorno, sembrava che tra i due ci fosse una semplice amicizia. La stessa Ashley Benson aveva pochi giorni fa commentato con un like un post Instagram che diceva: "Non può avere amici Ashley adesso? Smettetela di dire che è una traditrice! O anche Cara! Hanno solo bisogno di amici, in questo momento più che mai."

La carriera di attrice di Cara Delevinge ha avuto fino a questo momento numerosi passaggi a vuoto, tanto da farle guadagnare il poco lusinghiero appellativo di regina dei flop al cinema.