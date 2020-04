Cara Delevingne condivide il suo numero di telefono per chattare con i fan

Come molte altre star in questo periodo di quarantena a causa dell'emergenza globale legata alla pandemia di Coronavirus, anche la modella e attrice Cara Delevingne ha deciso di pubblicare sui social il suo numero di telefono, invitando i fan a contattarla per poter interagire con loro in questo particolare periodo d'isolamento sociale.

"Scrivetemi!! + 1.310.421.0894/ Pulsante aggiungi testo sulla mia bio. Non vedo l'ora di sentirvi!" ha scritto la modella sul suo profilo Instagram, pubblicando un video. Delevingne non è certamente la prima star che in questo periodo ha deciso di avvicinarsi maggiormente ai fan addirittura condividendo il suo numero di telefono personale.

Così ha fatto qualche settimana fa una star di Stranger Things; David Harbour ha invitato i fan a chiamarlo in questo periodo di quarantena pubblicando il suo numero di telefono.



Qualche giorno fa l'ha imitato anche il protagonista di Arrow; Stephen Amell ha pubblicato il suo numero di telefono per interagire maggiormente con i fan e sdoganando ulteriormente un'iniziativa che sta facendo molto parlare in questi giorni nel mondo dell'intrattenimento. Oltre all'interazione social con i fan, molte star hanno deciso di assottigliare ancor di più la distanza con gli appassionati addirittura pubblicando i propri contatti personali.

A queste ora si è aggiunta proprio Cara Delevingne. Nell'ultimo periodo molte star hanno raccontato la propria quarantena; per esempio, Emily Ratajkowski ha spiegato le problematiche che ha incontrato durante l'isolamento.

Invece Brad Pitt si diverte ad interpretare un meteorologo durante la diretta di John Krasinski.