Cara Delevingne e Anya Taylor-Joy irresistibili nella nuova campagna per Dior

In occasione di una serata organizzata nella scintillante cornice di Atene dallo sponsor Dior, Cara Delevingne non ci ha pensato un attimo a elogiare la sua collega della serata, l'attrice Anya Taylor-Joy per il suo impeccabile comportamento e il rispetto reciproco. Le due hanno sfilato insieme per lo sponsor e condiviso una bella serata.

Ecco infatti cosa ha scritto Delevingne su Instagram a fine serata, condividendo anche diversi scatti insieme all'amica e collega: "Trova qualcuno che ti dica quando hai qualcosa tra i denti, e quando ne hai più bisogno, che ti dica cose che magari non vuoi sentirti dire. Connessione, è l'unico modo per noi di imparare e crescere, quindi sii la donna che aggiusta la corona (abito) di un'altra donna, invece di indicare che è spiegazzato. Inoltre, indossare lo stesso vestito di qualcun altro vuol dire solo avere buon gusto".

Immancabile poi il commento della stessa Anya Taylor-Joy, che ha risposto con "Angelo", aggiungendo le emoticon di un cuore e di una colomba con l'alloro sul becco.

Anya Taylor-Joy sarà nelle sale in autunno con Ultima notte a Soho di Edgar Wright, mentre questa estate sarà impegnata nelle riprese del prequel di Mad Max su Furiosa in cui interpreta la versione più giovane del personaggio interpretato da Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. Ecco cosa ha detto riguardo a questo attesissimo impegno:

"Sono rimasta sbalordita da questa incredibile mente geniale che è George Miller. È difficile da esprimere a parole. Mi sento così grata della possibilità che ha deciso di darmi. Penso che la prima cosa che ho pensato sia stata: 'Dovrò lavorare così duramente!'". Il mio obiettivo è eguagliare il livello di impegno dimostrato da chi è venuto prima di me, e la cosa mi eccita molto. Nutro un profondo rispetto per gli ideatori di questo pazzo mondo e di questa collezione di personaggi. Sono entusiasta di lavorare a questo film. Del resto mi sono innamorata di Furiosa grazie all'interpretazione di Charlize, che ha fatto un lavoro incredibile. Non riesco nemmeno a pensare di dover provare a mettermi nei suoi panni. Dovrà essere qualcosa di diverso perché eguagliarla sarebbe impossibile".