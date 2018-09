Captive State, John Goodman nel primo trailer ufficiale del nuovo film di Rupert Wyatt

La Focus Features ha rilasciato quest'oggi online il primo trailer ufficiale per l'interessante Captive State, nuova fatica co-scritta e diretta dal promettente Rupert Wyatt (L'alba del pianeta delle scimmie, The Gambler) che vede tra i protagonisti anche John Goodman (10 Cloverfield Lane).

Captive State è ambientato in un quartiere di Chicago quasi un decennio dopo l'invasione extraterrestre del pianeta Terra da parte di forze aliene. Il film mostrerà in quali condizioni precarie vivono entrambe le parti del conflitto ancora in corso: i collaboratori degli alieni e i dissidenti, una trama che potrebbe ricordare per certi versi quella di District 9 di Neill Blomkamp.



Come spiegavamo, la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dallo stesso Rupert Wyatt e dalla moglie, Erica Beeney (The Battle of Shaker Heights). Le riprese si sono svolta già nel 2017, ma a quanto pare il lavoro di post produzione e montaggio è durato più del previsto.



Captive State vede nel cast anche Vera Farmiga, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Alan Ruck, Kevin Dunn, Madeline Brewer e James Ransone, per un'uscita prevista nelle sale americane il 29 marzo 2019, data d'uscita scelta dopo il posticipo dallo slot invece iniziale previsto per il 2018, esattamente per lo scorso 17 luglio.



Ci auguriamo solo che un così lungo posticipo non significhi scarsa qualità.