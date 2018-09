Captain Planet, lo sceneggiatore Glenn Powell: 'Il film sarà dark e irriverente!'

Erano ormai diversi anni che non si avevano più notizie dell'annunciato Captain Planet, adattamento cinematografico live-action dell'omonima serie animata di stampo ambientalista creata da Ted Turner e Barbara Pyle, prodotto per il grande schermo dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio.

Ebbene, in una nuova intervista ai microfoni dell'Hollywood Reporter, l'attore e sceneggiatore Glenn Powell (Scream Queens, Il diritto di contare) -che sta scrivendo il film insieme a Jono Mott- ha avuto modo di aggiornarci sullo script, che ha descritto come "dark e irriverente". Queste le sue parole:



"In passato hanno già provato a trasformare la serie animata in un blokbuster supereroistico, ma la vecchia visione era in un certo senso molto seriosa rispetto a quella nuova creata da noi, che è molto più sovversiva, irriverente, divertente e dark. A volte bisogna pensare a questo cose con logica. Se hai tra le mani un supereroe blu con una cresta verde, non puoi fare una cosa seria ma devi optare per una strada più divertente".



La serie ha debuttato nel 1990 ed è durata per sei stagioni. All'inizio di ogni episodio di Capitan Planet, si poteva assistere all'originale narrazione: "Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non può più sopportare la terribile distruzione che affligge il nostro pianeta. Lei ha donato cinque anelli magici a cinque giovani speciali. Dall'Africa, Kwame con la forza della terra. Dal Nord America, Wheeler con la potenza del fuoco. Dall'Unione Sovietica, Linka con la forza del vento. Dall'Asia, Gi con la forza dell'acqua e dal Sud America, Ma-Ti con la potenza del cuore. Con i cinque poteri combinati, possono evocare più grande eroe della terra: Captain Planet.".



Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale.