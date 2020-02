Captain Marvel e Wonder Woman fraternizzano sul profilo Instagram di Brie Larson

Il girl power che ha invaso negli ultimi anni il mondo dei cinecomic ha senza ombra di dubbio i suoi alfieri, rispettivamente per Marvel e DC, in Captain Marvel e Wonder Woman. Sui personaggi di Brie Larson e Gal Gadot le rispettive produzioni hanno puntato moltissimo negli ultimi anni, dando vita ad una sorta di pacifica rivalità.

Nel caso foste tentati da ingaggiare la più classica delle dispute incentrate sul "chi batterebbe chi", però, il consiglio è di lasciar perdere: nella vita privata, infatti, le due eroine sembrano tutt'altro che intenzionate a farsi la guerra.

Lo vediamo grazie a due foto postate sui profili Instagram di Brie Larson e Gal Gadot, nelle quali vediamo le due attrici prima (in maniera decisamente poco credibile) sul piede di guerra e poi abbracciate in segno di pace.

Non c'è altro che amicizia e stima reciproca, dunque, tra quelle che sono sicuramente tra i volti più rappresentativi dei rispettivi universi cinematografici, come testimoniato dallo slogan "Fate l'amore, non fate la guerra" che campeggia nella didascalia alle foto su entrambi i profili Instagram.

Carol Denvers, intanto, tornerà sul grande schermo nei prossimi tempi: è già partita infatti la produzione di Captain Marvel 2; alcuni fan, però, hanno recentemente lanciato una petizione per rimuovere Brie Larson da Captain Marvel 2.