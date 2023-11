Captain Marvel e Valchiria sono una coppia? Le ipotesi dopo The Marvels

Sicuramente non una degli esordi più felici ed indimenticabili della storia dell'MCU sul grande schermo, tuttavia ciò non significa che The Marvels non contenga elementi interessanti o che siano in grado di stimolare la fantasia degli spettatori. Si sa, i rapporti tra i personaggi sono sicuramente degli ottimi poli di attenzione.

Proprio per questo sono tra gli elementi su cui il pubblico di appassionati si diverte di più a fantasticare o mettere in piedi alcune tra le teorie più assurde. Come sappiamo, la durata di The Marvels è inferiore rispetto ad altre pellicole ad essa collegate, eppure come abbiamo già detto è stato comunque in grado di stimolare la fantasia del pubblico.

Alla fine della visione infatti, in molti hanno iniziato a chiedersi quale sia l'orientamento sessuale di Carol Danvers, o se lei e Valchiria abbiano qualche tipo di relazione sentimentale.

Come si capisce nella pellicola, la protagonista ha a quanto pare dovuto sposare il principe Yan, ma si è trattato solo di un matrimonio di convenienza. Oltre a ciò però, capiamo anche che potrebbe avere anche una sorta di legame più stretto con il personaggio di Valchiria.

A conti fatti quindi, possiamo pensare la protagonista di The Marvels sia bisessuale nell'MCU, differenziandosi quindi dai fumetti dove è invece dichiaratamente etero. Voi che ne pensate?

Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di Secret Invasion, recente produzione televisiva con Nick Fury.