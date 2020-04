Captain Marvel v Scarlet Witch: chi è la più forte tra le donne Avengers?

La componente femminile negli Avengers è sempre stata ed ancora è di tutto rispetto: certo, la comitiva di eroi Marvel si trova oggi (al netto di standalone retrospettivi) una Black Widow in meno, ma con tutto il rispetto per Natasha ci sembra che Scarlet Witch e Captain Marvel non abbiano davvero nulla da invidiarle.

Al contrario: le due eroine interpretate da Elizabeth Olsen e Brie Larson sono ad oggi tra i personaggi più potenti, se non i più potenti in assoluto, nel nutrito roster di eroi a disposizione del Marvel Cinematic Universe.

La domanda che sorge a parecchi fan, dunque, è: chi vincerebbe in uno scontro all'ultimo sangue tra Carol Danvers e Wanda Maximoff? La risposta è tutt'altro che facile: entrambe hanno qualcosa che sembrerebbe far pendere l'ago della bilancia a proprio favore, ma chi delle due è dotata di quel quid in più che la porterebbe alla vittoria?

Da un lato abbiamo una Captain Marvel capace di sfruttare a proprio piacimento un'energia prossima a quella solare e decisamente molto sicura di sé, dall'altro una Scarlet Witch che ha certamente meno fiducia nelle proprie capacità ma che è capace di perdere il controllo ed esplodere in un turbine di poteri magici che non sarebbero una barzelletta da contrastare (questo senza contare una capacità da nulla come quella di controllare il tempo, o i poteri curativi).

Cosa ne pensate? Credete che una delle due donne Marvel possa avere la meglio sull'altra o pensate che lo scontro si concluderebbe con un nulla di fatto? Nel frattempo, pare che agli Studios stiano pensando di inserire il crossover Ultimatum nel Marvel Cinematic Universe; perché, intanto, non ricordare uno dei protagonisti del Marvel Cinematic Universe approfondendo un po' l'amatissimo attore che l'ha interpretato per ben undici anni?