Captain Marvel: il trailer ottiene 109 milioni di visualizzazioni in un solo giorno

Il primo trailer di Captain Marvel ha ricevuto circa 109 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo nelle prime 24 ore di rilascio. Dopo anni e anni d'attesa, i Marvel Studios stanno per portare nelle sale il loro primo film stand alone con una protagonista femminile. Il premio Oscar Brie Larson interpreta Carol Danvers/Captain Marvel.

Un film potenzialmente importantissimo all'interno del Marvel Cinematic Universe, Captain Marvel è anche il primo progetto Marvel co-diretto da una donna, Anna Boden, insieme a Ryan Fleck. Dopo l'uscita del primo trailer, Marvel Studios ha comunicato che il video ha raccolto 109 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore online.

Una cifra raggiunta grazie anche alle varie piattaforme dalle quali i fan hanno visto il trailer, dai social media a YouTube.

Ottenere 109 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore non è certamente una cosa da tutti i giorni. Non si tratta del record, visto che lo scorso anno per Avengers: Infinity War, Marvel Studios registrò circa 230 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Altri titoli Marvel hanno raggiunto un numero elevato di visualizzazioni durante il primo giorno, da Thor: Ragnarok (136 milioni di visualizzazioni) a Captain America: Civil War (94,7 milioni nella prima giornata).

Captain Marvel include nel cast Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan e Jude Law.

Ambientato a metà degli anni '90, Captain Marvel racconta le vicende di Carol Danvers, ex-pilota di caccia della U.S. Air Force, e il suo processo che la porterà a diventare una delle eroine più potenti del mondo. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 6 marzo.