Captain Marvel: svelati ufficialmente i poteri della supereroina nel MCU

Diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, Brie Larson illuminerà il vasto cosmo del Marvel Cinematic Universe a partire dal prossimo 8 marzo. A prendere parte a questa avventura saranno Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou (Korath), Lee Pace (Ronan), Lashana Lynch, Gemma Chan (Minn-Erva), Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Kenneth Mitchell (Joseph Danvers), with Clark Gregg (Phil Coulson), and Jude Law.

Pur senza la conferma ufficiale del produttore, il sito ipotizza che Carol possa inoltre manifestare ulteriori poteri nel corso della narrazione o nell'eventuale sequel del film, come ad esempio la possibilità di avere un sesto senso tutto suo, così come la capacità di costruirsi da sola specifiche strutture energetiche.

Schwartz ha poi confermato che, come accennato da diversi leak della linea di giocattoli ispirata al film, Carol assumerà la potentissima Forma Binary nel corso del film: "sì, certamente. Un'altra cosa che amiamo dei fumetti è quella sua cresta che ogni tanto appare nel corso di quel percorso editoriale del personaggio."

"Sì, verso la fine del film avremo la possibilità di assistere a tutti i poteri di Carol all'apice della potenza, ad esempio la superforza, la capacità di volare e le esplosioni fotoniche. Sapete, ciò che ci ha resi così entusiasti in merito al personaggio è il fatto che lei fosse già così potente nei fumetti e una delle più potenti (se non la più potente) supereroine del Marvel Cinematic Universe. Vedere tutto ciò traslato sullo schermo è uno dei più grandi piaceri che potrete trarre guardando il film."

L'intervista è stata concessa al celebre portale online ComicBook.com, durante la quale il produttore ha colto l'occasione per approfondire diversi e intriganti aspetti legati alla supereroina interpretata in live action dal Premio Oscar Brie Larson,

Il produttore Jonathan Schwartz ha parlato diffusamente dei poteri che Carol Danvers manifesterà in questa sua primissima avventura cinematografica da solista, e di come questi si differenziano dalla rispettiva controparte fumettistica.

