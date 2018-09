Captain Marvel, la storia d'origini subirà un cambiamento radicale rispetto ai fumetti

Continua il corposo reveal sulle pagine di Entertainment Weekly dedicato all'attesissimo Captain Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck, cinecomic Marvel Studios che vede protagonista la carismatica e bellissima Brie Larson (Room, Kong: Skull Island) nei panni di Carol Danverse.

Se però nelle notizie delle ultime ore abbiamo avuto modo di ammirare le prime foto ufficiali del progetto, adesso siamo qui per parlare della storia d'origini di quella che a quanto pare sarà "l'eroina più potente del Marvel Cinematic Universe", una vera forza della natura, quasi incontrastabile.



Stando a EW, infatti, la Danvers non sarà una terrestre che riceve i poteri Kree da Mar-Vell (Jude Law), ma sarà "una guerriera metà Kree e metà umana con il potere di Dio", questa la citazione letterale. Questa è una bella differenza dai fumetti, a dire il vero, perché nella versione originale la Danvers si fondeva con poteri di Mar-Vell dopo un'esplosione. Sulla base delle dichiarazioni della Larson, invece, pare che la Danvers lotterà per venire a patti con il suo lato Kree, rimasto sopito da un bel pezzo.



Spiega l'attrice: "C'è questa parte Kree che non prova emozioni e che è solo pronta a combattere, anche in modo strabiliante. Poi c'è questa parte umana che è sì, imperfetta, ma è anche quella alla quale Carol vuole dare più importanza. È questo che la mette nei guai ma al tempo stesso la rende grande. La continua lotta tra queste due parti la definisce come personaggio".



Captain Marvel vede nel cast anche Samuel L. Jackson, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Clark Gregg e Gemma Chan, per un'uscita prevista nelle sale italiane l'8 marzo 2019.