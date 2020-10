Captain Marvel, alla star di Ms. Marvel il film con Brie Larson non piacque per niente!

Iman Vellani è il nuovo astro nascente di casa Marvel: la giovanissima attrice è stata scelta proprio nelle ultime ore per interpretare Ms. Marvel nell'omonima serie Disney+ e, trattandosi di una ragazza ai suoi esordi nel mondo del cinema, immediatamente sono scattate in rete le ricerche per scoprire qualcosa sul suo conto.

Caso vuole che a saltar fuori sia stata proprio una recensione negativa lasciata dalla giovane Iman a... Un film del Marvel Cinematic Universe! E non un film qualunque: ad esser passato a fil di recensione dalla nostra star in erba è infatti stato proprio Captain Marvel, che con lo show di cui Vellani sarà protagonista dovrebbe essere legato a doppio filo.

Ai tempi della sua uscita in sala, infatti, al film con Brie Larson furono assegnate dalla neo-star dell'MCU soltanto due stelline su cinque tramite Letterboxd. Nulla di personale, però: Iman Vellani ha già specificato di adorare Brie Larson come attrice e che il suo giudizio negativo sul film non avesse niente a che fare con la performance della sua collega.

Chissà che l'arrivo di Ms. Marvel nell'universo Marvel non possa a questo punto dare una marcia in più anche ad uno dei film finora meno apprezzati del franchise! Brie Larson, dal canto suo, ha recentemente svelato di esser stata vicina a rifiutare il ruolo di Captain Marvel; qualche tempo fa abbiamo inoltre scoperto che Talos sarebbe dovuto morire durante Captain Marvel.