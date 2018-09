Captain Marvel: la splendida Brie Larson posta una foto con la maglietta del cinecomic

Captain Marvel arriva in sala nel 2019 e ieri abbiamo assistito all'uscita del bellissimo trailer del cinecomic numero 21 del Marvel Cinematic Universe. La protagonista, il premio Oscar Brie Larson, si è mostrata in tutta la sua bellezza in uno scatto in bianco e nero nel quale indossa la maglia con su scritto proprio Captain Marvel.

Naturalmente, adesso che abbiamo assistito al trailer, vogliamo tutti vedere il film! Captain Marvel si è dimostrato all'altezza delle aspettative nel primo video promozionale ma certo, senza vedere il film è inutile giudicare in modo affrettato. Tuttavia è possibile che anche questo sia un buon prodotto cinematografico e Brie Larson sembra interpretare perfettamente il ruolo dell'eroina più forte del Marvel Cinematic Universe.

Dopo aver visto le reazioni entusiastiche dei fan l'attrice premio Oscar per Room ha deciso di postare un suo scatto via Instagram nel quale, in bianco e nero, posa (con i capelli scompigliati), con indosso la maglietta che mostra il logo ufficiale del cinecomic MCU, Captain Marvel, appunto! Date uno sguardo in calce alla news e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto!

"Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri grazie ai quali diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia."