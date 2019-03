Captain Marvel, spiacenti di deludervi: l'80% delle scene di Goose è in CGI!

Mentre continua la corsa verso il miliardo di Captain Marvel, in una recente e interessante intervista con l'Huffington Post il supervisore degli Effetti Speciali del film con protagonista Brie Larson, Chirs Townsend, ha avuto modo di rivelare una grande verità sulle sequenze con il gatto Goose.

Quale? Che un buon 80% di quelle sequenze sono stata girate quasi interamente in CGI. Il Gatto di Carol Danvers (e di Nick Fury) è diventato la mascotte del film, forse la seconda più amata del MCU inseme al Baby Groot di Guardiani della Galassia Vol. 2, e come sappiamo a "interpretarlo" sono stati 4 gatti, ognuno addestrato a una particolare azione - perché i gatti più di tanto non obbediscono.



Parlando con il Post, così, Townsend ha avuto modo di spiegare che nonostante i quattro gatti sul set, la maggior parte delle sue scene non hanno visto protagonista nessun amico peloso: "Nel film ci sono all'incirca più di 100 shot con il gatto, e un buon 80% di quelli sono quasi interamente in sola CGI". Il tecnico non rivela però quali sono, spiegando che persino i registi del film non sarebbero riusciti a riconoscere il gatto reale da quello ricreato al computer.



Delusi? Avete letto la nostra recensione di Captain Marvel?