Captain Marvel: un sensazionale nuovo poster anticipa atmosfere galattiche

Pochissimi secondi fa Empire ha pubblicato un bellissimo nuovo poster esclusivo per Captain Marvel, nuovo capitolo dell'epocale saga del Marvel Cinematic Universe.

Come al solito, potete trovare il poster in calce all'articolo.

Captain Marvel sarà il primo dei tre progetti targati Marvel Studios che usciranno nel corso del 2019, e farà da prologo all'attesissimo Avengers: Endgame, in arrivo in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal 24 aprile. Il film, scritto da Anna Boden, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet e Jac Schaeffer, è diretto dalla Boden e da Ryan Fleck e racconta le vicende di Carol Danvers, una donna mezza terrestre mezza Kree i cui straordinari poteri le permetteranno di entrare nel gruppo degli Starforce, e affiancare Ronan L'Accusatore nella secolare guerra agli Skrull, razza aliena nemica giurata dei Kree.

Ma gli Skrull sono apparentemente diretti verso la Terra, il che porterà Captain Marvel a tornare sul suo pianeta d'origine. Qui impazzano gli anni '90, Nick Fury è ancora un giovane agente ben lontano dal diventare il leader dello S.H.I.E.L.D. e, con Captain America ancora ibernato, Carol è l'unica vera supereroina in grado di proteggere il pianeta dai misteriosi piani degli Skrull.

La pellicola vedrà anche la partecipazione di Samuel L. Jackson, per l'occasione ringiovanito digitalmente come già è stato fatto con Robert Downey Jr. (in Captain America: Civil War) e Michael Douglas (in Ant-Man e in Ant-Man & The Wasp). Ben Mendelsohn come al solito reciterà nei panni del cattivo, mentre nel resto del cast troviamo Jude Law, Lashana Lynch, Gemma Chan e Annette Bening.

Infine, faranno ritorno anche diversi volti noti del Marvel Cinematic Universe come Lee Pace (Ronan l'accusatore), Djimon Hounsou (Korath) e Clark Gregg (Agente Phil Coulson).

Captain Marvel è atteso nelle sale italiane dal 6 marzo.