Captain Marvel: secondo Karen Gillan spianerà la strada a un universo femminile Marvel

Uno dei film in assoluto più atteso nell’Universo Cinematografico Marvel è sicuramente il suo primo con al centro una protagonista femminile, ovvero Captain Marvel.

Il film in questione potrebbe essere il primo piccolo passo verso la costruzione di un universo femminile condiviso per tutti i personaggi della Casa delle Idee, o almeno questa è l’idea promossa a più riprese dal cast di attrici finora coinvolte nell’Universo Cinematografico Marvel.

L’ultima di queste a parlare in tal proposito è Karen Gillan, inteprete di Nebula nei due capitoli dedicati ai Guardiani della Galassia e che apparirà anche nell’imminente Avengers: Infinity War. La star, apparsa anche nel campione d’incassi Jumanji – Benvenuti nella giungla, è convinta che Captain Marvel servirà proprio da apripista per un ensemble al femminile targato Marvel: “Se c’è qualcosa di cui tutte noi attrici della Marvel abbiamo discusso spesso e pensato più volte è che sarebbe un progetto straordinario. Ed è eccitante perché adesso ci sarà Captain Marvel, con Brie Larson, e quella sarà una grande celebrazione per tutte noi. Perché è il primo film Marvel guidato da una protagonista femminile. Speriamo possa portare a un’insieme di film al femminile targati Marvel".

Successivamente, la Gillan si è soffermata sul successo planetario di Black Panther e la sua speranza è che le cose nei blockbuster a Hollywood comincino finalmente a prendere strade alternative: “Il successo di Black Panther dice molto sullo stato attuale della nostra industria, sui nostri desideri e su quello che il pubblico richiede adesso. È sempre bellissimo quando succede una cosa del genere, perché poi ci si chiede immediatamente cosa potrebbe accadere dopo. Aprirà tantissime altre opportunità per altra gente e tutto ciò è bellissimo”.

Captain Marvel segue le avventure di Carol Danvers, pilota dell’esercito americano il cui DNA viene fuso con quello di un alieno Kree a causa di un incidente, che le donerà superpoteri grazie ai quali diventerà fortissima, potrà volare e proiettare energia.

La pellicola, diretta da Anna Boden e Ryan Fleck, arriverà nelle sale americane l’8 marzo 2019.