Captain Marvel: una scena eliminata approfondisce un noto siparietto

L'edizione home video di Captain Marvel sarà presto disponibile, ma intanto emergono in rete dettagli sui contenuti esclusivi della versione DVD, Blu-Ray e 4k del cinecomic Marvel Studios. Parliamo, in particolare, di una scena eliminata dedicata a un noto siparietto tra Carol Danvers e una comparsa del film.

Ricordate quando, in occasione dello schianto di Carol sulla Terra, la protagonista incontra un motociclista che tenta di provocarla? In seguito vediamo che la protagonista, dopo aver dato uno sguardo alla mappa, butta l'occhio sulla moto, e dopo aver cambiato vestiario ruba il veicolo.

Comicbook ci riporta una versione estesa della clip, che sarà inclusa nelle scene eliminate dell'home video di Captain Marvel. Nella clip le cose vanno in maniera un po' differente, poiché vediamo che, quando il motociclista chiede a Carol di fargli un sorriso, la nostra eroina gli risponde "perché non ci scambiamo una stretta di mano?". La stretta avviene, ma l'uomo rimane sorpreso dell'incredibile forza di Verse.

In seguito vediamo che Carol utilizza i suoi poteri per far cadere in ginocchio il motociclista, costringendolo a darle le chiavi e il suo giubbotto. Solo dopo questo scambio Captain Marvel ruba i vestiti dal manichino del negozio situato di fronte a lei.

Siete curiosi di vedere altri contenuti tratti dal cinecomic con Brie Larson? La clip in questione, che trovate nel link in fonte, non è la prima scena tagliata ad emergere online. Avete visto la prima scena estesa di Captain Marvel?