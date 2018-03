Captain Marvel: Samuel L. Jackson sarà uno skrull nel film con Brie Larson?

Le riprese di, atteso nelle sale per il marzo 2019, sono attualmente in corso e alcuni scatti dal set lascerebbero intendere un curioso destino per il personaggio di Nick Fury.

Con il cast che sta continuamente postando alcune immagini dal dietro le quinte del set, i fan stanno cominciando a speculare su quello che effettivamente vedremo proiettato sullo schermo, a partire dal destino di Nick Fury, nuovamente interpretato da Samuel L. Jackson. Dopo l’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram, dove l’attore appare coperto da un pesante trucco, alcuni fan sono convinti che il suo personaggio finirà col tramutarsi in uno skrull, gli extraterrestri mutaforma creati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962 e apparsi per la prima volta come antagonisti dei Fantastici Quattro.

La tecnica del trucco che si vede nell’immagine è notoriamente adoperata per creare un calco del voto dell’attore così da essere rimodellato prosteticamente in un’esatta replica. Tuttavia, essendo il film ambientato negli anni Novanta, è possibile che questa operazione serva per ricreare le ferite occorse all’occhio del personaggio.

In precedenza, Kevin Feige aveva dichiarato: “Vogliamo esplorare un periodo in cui Nick Fury non era a conoscenza di tutti gli eroi e di tutte le stranezze presenti nel mondo. Avete presente quando lo vediamo per la prima volta dire a Tony Stark: ‘Fai parte di un universo più grande, solo che non lo sai ancora?’, Beh andremo indietro a quando nemmeno Tony ne sapeva nulla”.

Captain Marvel, con Brie Larson e per la regia di Anna Boden e Ryan Fleck, arriverà nelle sale l’8 marzo 2019.