Captain Marvel: Samuel L. Jackson indossa una maglietta con la faccia di un insolito Fury!

Se Nick Fury si vedrà o meno in Avengers: Infinity War, non lo sappiamo; tuttavia lo rivedremo in Capitan Marvel, in versione più giovane. Il film è interpretato da Brie Larson e la storia si snoda negli anni '90. Samuel L. Jackson ha postato una spassosa immagine di sé mentre indossa una maglietta col suo alter ego disegnato sopra, Nick Fury!

Come sanno bene i fan, Nick Fury non avrà la sua famosa benda sull'occhio e quindi - speculando - non è escluso che non potremo vedere proprio il momento in cui il capo dello SHIELD ne perde l'uso, proprio in Captain Marvel.



E Sam Jackson mostra come potrebbe apparire un imberbe Nick Fury nella simpatica t-shirt che ha postato sui social. Sembra quindi che gli eventi di Captain Marvel porteranno non solo alla benda sull'occhio, ma anche al famigerato pizzetto. In Captain Marvel vedremo la origin story di Carol Danvers, certo ma non sorprendiamoci se uscirà fuori anche qualcosa sul passato di Nick Fury.



Il film vede la partecipazione di Jude Law nei panni di Mar-Vell, Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Gemma Chan nei panni di Minn-Erva, Lee Pace nei panni di Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou nei panni di Korath the Pursuer. Ben Mendelsohn, Algenis Perez Soto, Rune Temte e McKenna Grace sono anche loro a bordo, ma i loro ruoli non sono ancora stati rivelati. Ecco la sinossi ufficiale:



La storia segue Carol Danvers mentre diventa una degli eroi più potenti dell'universo, quando la Terra si trova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, "Captain Marvel" è un'avventura tutta nuova che parla di un periodo inedito nella storia dell'universo cinematografico Marvel.



Capitan Marvel uscirà in sala l'8 marzo 2019.