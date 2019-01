Captain Marvel: Samuel L. Jackson ed il suo Nick Fury 'differente'

Noi siamo abituati a vedere un Nick Fury tutto d'un pezzo all'interno dei film del Marvel Cinematic Universe ma nel prossimo Captain Marvel, promette l'attore Samuel L. Jackson, vedremo un Fury totalmente differente.

In una nuova intervista, l'attore Samuel L. Jackson ha parlato del Nick Fury che vedremo in Captain Marvel, che, come confermato, sarà una sorta di storia di origini anche per il direttore dello S.H.I.E.L.D.

Secondo Jackson il Nick Fury del 1995 non è "ancora stanco del mondo, non è ancora cinico" come lo vediamo, poi, nei film 'successivi' della saga (a livello temporale, si intende).

"Il suo lavoro al momento, il suo posto nel mondo è quello di trovare da dove arriverà il prossimo nemico" ha spiegato l'attore nell'intervista "E come ogni essere umano sano di mente con un lavoro del genere, pensi che il tuo nemico possa venire da un altro paese. E poi, tutto d'un tratto, scopre che qualcosa su cui abbiamo sempre speculato... e che ora sa che è vero... è che ci sono altri esseri nell'universo, non soltanto noi. Il prossimo obiettivo di Fury è convincere gli altri di questo".

La pellicola prodotta dai Marvel Studios debutterà nei cinema italiani il prossimo 6 marzo.