RUMOR! Captain Marvel: il cast non è autorizzato a vedere il film

Il cast di Captain Marvel, secondo una recente voce che gira online, non sarebbe autorizzato a vedere la pellicola prima del release cinematografico ufficiale.

A quanto pare gli attori che hanno preso parte alle riprese del cinefumetto Captain Marvel, con protagonista Brie Larson, non potranno vedere la pellicola finita prima che questa arrivi nelle sale cinematografiche.

A dire questo è stata Gemma Chan, una nuova arrivata all'interno del Marvel Cinematic Universe. Parlando con Deadline l'attrice ha detto questo:

"Penso proprio che sarà divertente. Non l'ho ancora visto. E ho sentito delle voci che dicono che noi del cast non siamo autorizzati a vederlo. Credo sia una policy Marvel quindi penso proprio che vedremo il final cut insieme a tutti gli altri. Ma è stato fantastico interpretare qualcosa di completamente nuovo."

Naturalmente sappiamo che da sempre la Disney, per i suoi progetti (in particolare quelli che riguardano la Marvel e la Lucasfilm), attua delle misure di sicurezza incredibili e pertanto non è affatto strano che, qualora fosse vero, le stesse fossero state implementate non permettendo al cast di vedere il prodotto finito prima che arrivi in sala.

Da noi, per chi non lo ricordasse, la origin story dedicata a Carol Danvers arriva al cinema a partire dal 6 marzo 2019. Il ruolo principale è interpretato da Brie Larson, premio Oscar per Room e, con lei, ci saranno una versione giovane di Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, come pure una versione giovane dell'agente Phil Coulson, interpretato da Clark Gregg. Tutti pronti a vedere l'eroina più potente dell'universo in azione?