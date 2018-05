Captain Marvel: le riprese si spostano a New Orleans!

Captain Marvel fa i bagagli e sposta le riprese a New Orleans. La notizia, come spesso accade ultimamente, è stata riportata da Omega Underground. Molte le speculazioni che si sono susseguite online, dopo la "rivelazione" di questo spostamento.

Eh già perché, come certamente gli accaniti lettori dei fumetti sapranno, la Louisiana è la casa di Monica Rambeau, la prima ad indossare il mantello di Captain Marvel, dopo l'originale Mar-Vell (che sarà interpretato da Jude Law, come ben sappiamo) e, dal momento che molti fan vedono nel casting di Lashana Lynch (Still Star Crossed), proprio l'iterazione del personaggio, magari Carol farà un "salto" lì perché lo prevede la trama, oppure la storyline, in qualche modo, sarà collegata con il character.

naturalmente stiamo speculando, come spesso accade per questi cinecomic così attesi, tuttavia potrebbe aver senso pensare ad un risvolto del genere, voi che ne dite?

Captain Marvel arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi l'8 marzo 2019.