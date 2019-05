Captain Marvel, i registi avevano altre idee sull'occhio di Fury

Sin da quando fu rivelato che Captain Marvel sarebbe stato ambientato nel passato e che Nick Fury avrebbe fatto parte della storia le attenzioni dei fan si concentrarono su un elemento in particolare: l'occhio mancante di Fury, sulla cui perdita il film avrebbe presumibilmente avuto qualcosa da dire.

Così è stato, in effetti. Captain Marvel ha finalmente fatto luce sulla vicenda: la scena di Fury e del gatto Goose è stata una delle più apprezzate del film, divenendo anche fonte per più di un meme. Ciò che non tutti sanno, però, è che inizialmente i due registi, Anna Boden e Ryan Fleck, avevano in mente qualcosa di diverso.

A raccontarlo è stato lo stesso Ryan Fleck durante un'intervista a ComicBook: "Ci sono state tantissime discussioni e questa non era l'unica idea in ballo. Mi chiederai quali fossero le altre ipotesi e non so se posso dirtelo, non perché debba nascondere qualcosa, ma perché abbiamo avuto così tante idee assurde. Per un po' abbiamo pensato che una battaglia con gli Skrull fosse la scelta più ovvia, ma più ci pensavamo più cominciava a sembrarci eccessivamente ovvia. Essendo il film la storia delle origini di Nick Fury quanto di Captain Marvel, abbiamo pensato che potesse essere una parte divertente della sua storia che, andando avanti, gli avrebbe permesso di creare una sorta di narrativa su sé stesso della quale non avrebbe mai realmente parlato, ma sulla quale si sarebbe divertito a vedere le persone fantasticare, immaginare un modo diverso in cui abbia perso il suo occhio".

La scena finale con l'agente Coulson conferma quanto raccontato da Fleck, mostrandoci il buon Fury intento ad inventare un background più serio ed epico per la perdita dell'occhio (background che, poi, sarebbe cambiato di volta in volta). Anna Boden fa eco al suo collega: "Sì, di certo non va in giro farneticando di aver perso un occhio a causa di un gatto!"

Captain Marvel continua a destare curiosità: recentemente è stata messa online una delle scene tagliate del film, mentre lo stesso Ryan Fleck è tornato a parlare della sessualità di Carol.