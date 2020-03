Captain Marvel: la reazione di Brie Larson ad un disegno che la ritrae con Wonder Woman

Brie Larson su Twitter ha condiviso un disegno che la ritrae nelle vesti di Captain Marvel al fianco di Wonder Woman. I due personaggi rappresentano i primi supereroi femminili a trovare grande riscontro fra critica e pubblico, con film dedicati interamente a loro. In particolare Wonder Woman, ha spianato la strada proprio a Captain Marvel.

Di recente è poi arrivato Birds of Prey e a breve vedremo Black Widow con Scarlett Johansson nel ruolo della Vedova Nera.

Agli Oscar 2020, Brie Larson e Gal Gadot hanno consegnato un premio insieme a Sigourney Weaver e hanno scattato alcuni selfie che hanno fatto impazzire i fan. Ciò ha spinto diversi appassionati a creare delle fan art con le due attrici, come quello pubblicato proprio su Twitter da Larson.



Captain Marvel vede Carol Danvers (Brie Larson), ex pilota di caccia della U.S. Air Force, compiere un percorso per diventare una delle eroine più potenti della galassia. Si unirà quindi a Starforce, gruppo militare dei Kree, per tornare a casa e cercare di rispondere a diverse domande sul suo passato.

Nel cast del film anche Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Dijmon Hounsou e Lee Pace.

Brie Larson ha condiviso nuove foto anche del suo camera test nei panni di Captain Marvel. A fine febbraio Gal Gadot e Brie Larson hanno fraternizzato su Instagram, pubblicando una divertente immagine che le vede insieme nel backstage dei premi Oscar 2020.