Captain Marvel pronta per i 900 milioni, Goose è legato a... The Winter Soldier

Il film dedicato a Captain Marvel continua a sorprendere al botteghino. Dopo aver incassato 760 milioni di dollari qualche giorno fa, sembra che il cinecomic possa toccare quota 900 milioni di dollari durante il terzo week-end di programmazione in arrivo.

Una cifra importantissima per il film dei Marvel Studios che, secondo gli analisti, dovrebbe incassare un miliardo al botteghino molto facilmente.

ATTENZIONE! SPOILER!

Parlando del film in sé, invece, vi sveliamo un piccolo easter egg di Captain America: The Winter Soldier incluso nella pellicola, che molti fan di vecchia data del Marvel Cinematic Universe hanno notato molto facilmente.

Debbie Berman, montatrice del film, dopo aver svelato il finale originale, ha svelato questo easter egg per gli appassionati: "E' una sorta di fun fact. In Captain America: The Winter Soldier, Fury dice che l'ultima volta che si è fidato di qualcuno ha perso un occhio. Abbiamo gettato le basi per quell'episodio in Captain Marvel. Dopo che Goose mangia il Tesseract, Fury gli dice qualcosa del tipo 'mi fido di te, non mangiarmi'. La parola 'fiducia' qui è usata come anticipazione, e la fiducia viene via quando, più tardi, Goose gli graffia l'occhio... qualcosa che lo lega direttamente a The winter Soldier".