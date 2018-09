Captain Marvel: prima occhiata ufficiale alla supereroina interpretata da Brie Larson

Come promesso dalla stessa Brie Larson in queste ore, i Marvel Studios hanno diffuso in rete, tramite Entertainment Weekly, la prima occhiata ufficiale al prossimo cinecomic dello studio dedicato totalmente al personaggio di Captain Marvel. Trovate tutto il materiale dopo il salto.

Il premio Oscar Brie Larson darà il volto alla supereroina dei fumetti della Marvel, Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel, in una storia di origini in vista del suo arrivo in Avengers 4, previsto per maggio 2019. La pellicola dedicata totalmente a lei, naturalmente, arriverà poco prima, a marzo.



"Non può fare a meno di essere sé stessa" ha spiegato il premio Oscar ad EW "Può essere aggressiva, ed avere un temperamento, e può essere un po' invasiva. E' anche molto veloce a saltare nelle cose, il che la rende fantastica nelle battaglie perché è la prima a scendere in campo e a non aspettare gli ordini. Ma il non aspettare gli ordini, per alcuni, potrebbe essere un difetto".



Quando il film inizia la Danvers avrà già i poteri e avrà lasciato alle spalle il suo passato terrestre per unirsi ad un team militare Kree chiamato Starforce, guidato dal suo mentore interpretato da Jude Law. Ma presto dovrà tornare sulla Terra per indagare sul suo passato e confrontarsi con i formidabili Skrull e il villain di nome Talos, interpretato da Ben Mendelsohn, che vorrebbe guidare un'invasione Skrull sul pianeta Terra. Questo le farà incontrare anche il personaggio di Nick Fury - prima degli Avengers, ancora con due occhi... non a caso è ambientato negli anni '90!