Da Captain Marvel a Piccole Donne, nel 2019 sono aumentate le attrici protagoniste

Il 2019 è stato un anno importante per i ruoli femminili all'interno del mondo del cinema. Un recente studio della San Diego State University, infatti, ha individuato un forte aumento delle attrici protagoniste rispetto anche solo al 2018.

Analizzando i 100 maggiori incassi dell'anno appena passato - tra i quali rientrano Captain Marvel con Brie Larson, Noi con Lupita Nyong'o e ovviamente il Piccole donne di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Florence Pugh ed Emma Watson - ne emerge che il 40% dei film in questione presentava donne come protagoniste, rispetto al 31% registrato nel 2018.

"Abbiamo visto due anni consecutivi di sostanziale aumento per le protagoniste femminili, indicazione di un cambiamento positivo nella rappresentazione" ha dichiarato la dottoressa Martha M. Lauren, l'autrice del rapporto (via EW). "Detto questo, è importante notare che gli spettatori hanno quasi il doppio della probabilità di vedere un personaggio maschile in un ruolo parlante rispetto ad un personaggio femminile."

La Lauren fa riferimento al fatto che, sempre nel 2019, le attrici che hanno partecipato ad un film in un ruolo che preveda anche dei dialoghi si sono fermate al 34%: una diminuzione dell'1% rispetto all'anno precedente.

Nonostante la discussa assenza di Piccole donne ai Golden Globe 2020, la pellicola di Greta Gerwig rimane una delle favorite per rientrare nella categoria dei miglior film agli Oscar 2020. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Piccole donne.