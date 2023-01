Captain Marvel, perché la scena del bacio con Yon-Rogg fu scartata?

Durante la visione di Captain Marvel più di uno spettatore pensò alla possibile nascita di una relazione tra il personaggio di Brie Larson e Yon-Rogg, il cui rapporto è forte sin dalle prime sequenze di una certa tensione: perché, allora, i registi decisero di evitare di rendere esplicita l'attrazione tra i due?

Inizialmente, a dirla tutta, l'idea di lasciar nascere qualcosa tra Carol Danvers e il personaggio di Jude Law c'era eccome, al punto che la scena di un bacio fu effettivamente girata salvo, poi, venire scartata dopo la fine delle riprese. Ma perché questa scelta?

Alla base di questa decisione ci furono più ragioni: in primis la cosa sembrò potenzialmente svilente per un personaggio come Carol, che nel film sembra effettivamente tutt'altro che alla ricerca di amori o storie di vario genere; un'altra paura, viste le dinamiche tra i due, era anche quella di poter in qualche modo sdoganare o incoraggiare comportamenti molesti sul posto di lavoro.

Una frase pronunciata durante quella sequenza ("Baci come un cavallo") fu comunque tenuta nel film: è possibile udirla durante la scena in cui l'Intelligenza Suprema manda Carol in trance.