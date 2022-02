Captain Marvel, perché il suo ruolo è stato ridimensionato in Avengers Endgame?

Endgame è uno dei film più costosi della storia. Il quarto capitolo delle avventure della squadra Marvel è stato infatti un grande evento, con un budget investito incredibile e con un ritorno ancora più grande. Tuttavia molti ne parlano ancora e si chiedono se ci fosse qualcuno che potesse concludere prima le cose con Thanos: Captain Marvel.

Il personaggio di Carol Danvers/Captain Marvel, interpretato da Brie Larson, aveva infatti debuttato nel MCU qualche mese prima con il suo film, in cui aveva dimostrato tutto il suo potenziale, che l'ha resa una delle supereroine in grado di contrastare Thanos. O almeno così hanno ipotizzato molti fan, secondo le cui teorie Danvers avrebbe avuto molto spazio nella pellicola del 2019. Così non è stato, e il personaggio è apparso solo per circa 7 minuti sullo schermo. Ma perché? A spiegarlo sono i Russo Brothers.

"Era una storia sui sei OG. Questo era il focus del film, concludere una saga durata 10 anni con questi personaggi. E Carol è un personaggio completamente nuovo" ha detto Joe Russo. Dunque si è trattato principalmente di concentrarsi sui vari protagonisti delle precedenti pellicole, dando il giusto addio a personaggi come Iron Man e Captain America. Perché quando hai una storia così grande, come ammesso anche da Joe Russo, devi fare economia, e puoi concentrarti solo su alcuni personaggi. E loro hanno scelto i protagonisti del passato, per poter, nei prossimi film, accogliere quelli del futuro. Ora tutti si chiedono cosa possiamo aspettarci da Avengers 5.