Captain Marvel, ecco perché l'Intelligenza Suprema ha quest'aspetto

L'aspetto dell'Intelligenza Suprema di Captain Marvel non doveva essere, inizialmente, quello quieto, autoritario ed al tempo stesso rassicurante di Annette Bening, ma qualcosa di più fedele alla sua controparte cartacea.

A spiegarlo fu lo scenografo Andy Nicholson, che parlò di come in un primo momento l'idea fosse quella di rappresentare l'enorme testa verde presente nei fumetti. Ma perché, allora, è stata fatta la scelta di darle il volto del mentore di Carol?

La spiegazione stavolta arriva da Jonathan Schwartz, produttore esecutivo del film: "Credimi, amavo quella testona verde! Ma quando hai un'attrice del calibro di Annette Bening è dura toglierle la macchina da presa di dosso. Semplicemente tutti noi ci emozionavamo di più quando l'Intelligenza Suprema veniva interpretata da Annette piuttosto che quando c'era questa creatura aliena. Abbiamo provato a realizzarla in varie forme ed iterazioni nelle nostre concept art, ma non aveva lo stesso effetto di quando aveva un volto umano" ha spiegato Schwartz.

Senza nulla togliere all'enorme testona verde, dunque, la performance di Annette Bening è risultata semplicemente più emozionante secondo il parere della crew. Considerate le ben note doti dell'attrice, in effetti, non è difficile crederlo! E voi, cosa ne pensate? La Bening è stata un'Intelligenza Suprema credibile o sarebbe stata meglio un'enorme testa aliena come nel fumetto?

Lo scenografo Andy Nicholson ha poi parlato anche delle difficoltà riscontrate nel ricreare una credibile atmosfera anni '90.