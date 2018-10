Captain Marvel: per quanti film ha firmato Brie Larson?

Brie Larson è pronta ad esplodere sul grande schermo nei panni di Captain Marvel nel primo film stand-alone dedicato al personaggio, in arrivo nei cinema di tutto il mondo il prossimo marzo.

Ma se vi state chiedendo per quante pellicole abbia firmato l'attrice premio Oscar Brie Larson, il The Hollywood Reporter ha la risposta. Secondo il sito, i Marvel Studios hanno strappato alla Larson un contratto da ben sette pellicole nei panni di Captain Marvel. Quali saranno questi film? Per ora non lo sappiamo, ma possiamo speculare chiaramente: potrebbero trattarsi, dunque, di tre film stand-alone su Captain Marvel e tre film sugli Avengers (di cui uno è Avengers 4, in arrivo a maggio).

Ne resterebbe fuori soltanto uno e lì le possibilità sono infinite, ma è comunque troppo presto per parlarne.

Brie Larson dà vita al personaggio di Carol Danvers nel cinecomic diretto dal duo Anna Boden & Ryan Fleck. Ad affiancarla troveremo Rune Temte, Gemma Chan, Algenis Perez-Soto, Chuku Modu, Lashana Lynch, Annette Bening e Jude Law. Da Guardiani della Galassia (il cinecomic, ricordiamo, è ambientato negli anni '90) ritroveremo Lee Pace e Djimon Hounsou nei panni, rispettivamente, di Ronan e Korath; insieme alla Larson troveremo anche Samuel L. Jackson e Clark Gregg nei panni di Nick Fury e l'Agente Phil Coulson. Ben Mendelsohn sarà il villain, lo Skrull Talos.