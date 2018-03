Captain Marvel: per Ben Mendelsohn Brie Larson è perfetta nel ruolo! In più, FOTO dal set!

Ben Mendelsohn parla del perché l'attrice premio Oscar Brie Larson sia la scelta migliore per interpretare il ruolo di Carol Danvers in... Inoltre, abbiamo delle foto dal set che ci mostrano la Larson in perfetta tenuta "anni '90"!

Negli ultimi anni, Ben Mendelsohn è stato la scelta di Hollywood per i ruoli da malvagio, ma ciò che lo distingue da molti altri attori "caratteristi" è il fatto che sia così bravo a farlo. Non sappiamo esattamente chi interpreterà in Captain Marvel, ma è stato confermato che anche lì sarà un cattivo ragazzo, e quindi è probabilmente gusto assumere che sarà il capo degli Skrull o dei Kree, quando le due razze aliene andranno in guerra.

In una nuova intervista, Mendelsohn ha parlato in modo approssimativo di ciò che dovremo aspettarci da lui nell'attesissimo film Marvel, ma ha avuto molto da dire anche sul perché crede che Brie Larson sia la perfetta Capitan Marvel.

"Brie è assolutamente perfetta per quel ruolo, sapete perché? Perché è una donna forte, ma sensibile allo stesso tempo", ha detto l'attore australiano. "È una campionessa, è una fantastica attrice ed è una grande persona, incredibilmente umana, quindi non si può proprio chiedere di meglio per Capitan Marvel." Altro che approvazione, questa è una vera e propria dichiarazione di perfezione!

E, naturalmente, noi non potremmo essere più felici di sentire queste parole, soprattutto se arrivano da un grande attore come Mendelsohn. Nel frattempo, godiamoci anche questo post social, nel quale vediamo Brie Larson nelle vesti di Carol Danvers senza divisa, in tenuta "anni '90".

Che ne dite? Potrebbe essere una ripresa che mostra il tempo prima dell'incontro di Carol con Mar-Vell? Vedremo...