Anche Captain Marvel deve pagarsi l'abbonamento a Disney+

Il lavoro da supereroi non paga... l'abbonamento a Disney+. Anche Brie Larson a.k.a. Captain Marvel, deve pagare i suoi 6.99 dollari mensili per il servizio streaming Disney.

Una salva il mondo ripetutamente, va a destra e sinistra per la galassia scorrazzando in giro una volta gli Skrull, un'altra Iron Man, fa a testate con Thanos, e nemmeno le regalano l'abbonamento a Disney+. Ma sono modi questi?

Brie Larson, interprete di Carol Danvers/Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, sotto l'egida dei Marvel Studios (e quindi Walt Disney Company), e star del film di maggiore incasso della storia Avengers: Endgame, è stata ospite dell'Ellen Degenres Show, dove ha rivelato di non avere ancora un account Disney+... Figurarsi uno gratis.

"Ma lo sai, non ho nemmeno un account Disney+!" racconta alla conduttrice, che le risponde che dovrebbero proprio regalargliene uno.

"Anzi, volevo utilizzare quest'opportunità per chiedere... Sto aspettando il mio account omaggio di Disney+. Vi ho fornito diversi pezzi d'arte presenti nella vostra libreria, incluso uno dei miei primi - e migliori - ruoli in un Disney Channel Original Movie intitolato Right On Track [girato quando aveva 11 anni]" conclude ridendo l'attrice.

Insomma, se mai vi servisse la riprova che gli attori (e i supereroi) sono gente come noi, eccovene una.

Disney+ arriverà anche in Italia dal 31 marzo 2020.