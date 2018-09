Captain Marvel, un nuovo video ci mostra nel dettaglio il costume di Carol Danvers

Il primo trailer ufficiale dell'attesissimo Captain Marvel ha mandato in visibilio i fan e fatto esplodere la rete e Youtube, ottenendo la bellezza di ben 109 milioni di visualizzazioni nelle sole prime 24 ore, e oggi un nuovo video ci mostra il costume della protagonista Carol Danvers/i> nel dettaglio.

Il filmato in questione è stato rilasciato da Entertainment Tonight e segue il reveal ufficiale dell'altro ieri a Good Morning America. In sostanza, è un video d'approfondimento sia sull'allenamento di Brie Larson per vestire i panni della supereroina titolare, sia su alcuni aspetti del film, tra i quali riprese e ovviamente il costume stesso, sul quale si possono notare diversi dettagli.



Captain Marvel è il nuovo cinefumetto di casa Marvel Studios che anticiperà la release dell'atteso (e iper segreto) Avengers 4, in arrivo nei cinema a maggio 2019. Captain Marvel è la storia di Carol Danvers, una supereroina il cui DNA Kree la porterà a combattere con il gruppo degli Starforce e affiancare Ronan L'Accusatore. Ma l'arrivo degli Skrull, la razza aliena nemica giurata dei Kree, sulla Terra e la loro possibile invasione segreta, porta Captain Marvel sul suo pianeta natale a combattere una guerra che la vedrà incontrare Nick Fury prima che diventasse il leggendario direttore dello S.H.I.E.L.D.

Brie Larson dà vita al personaggio di Carol Danvers nel cinecomic diretto dal duo Anna Boden & Ryan Fleck. Ad affiancarla troveremo Rune Temte, Gemma Chan, Algenis Perez-Soto, Chuku Modu, Lashana Lynch, Annette Bening e Jude Law. Da Guardiani della Galassia (il cinecomic, ricordiamo, è ambientato negli anni '90) ritroveremo Lee Pace e Djimon Hounsou nei panni, rispettivamente, di Ronan e Korath; insieme alla Larson troveremo anche Samuel L. Jackson e Clark Gregg nei panni di Nick Fury e l'Agente Phil Coulson. Ben Mendelsohn sarà il villain.



Captain Marvel è atteso nelle sale il prossimo 8 marzo 2019.