Captain Marvel, un nuovo report suggerirebbe l'arrivo del trailer la prossima settimana

La scorsa settimana abbiamo finalmente avuto modo di dare una primissima occhiata ufficiale a Brie Larson nei panni di Carol Danvers nell'attesissimo Captain Marvel, cinecomic diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, ma un nuovo report suggerirebbe oggi che a breve potremmo già ammirare il primo trailer.

Mentre né Disney né i Marvel Studios hanno confermato o anticipato l'arrivo a breve di un teaser trailer, un programma di produzione leakato online di Good Morning America sembrerebbe confermare che il primo trailer verrà mostrato all'inizio della prossima settimana.



Secondo il programma, che potete osservare in calce alla notizia, il trailer andrà infatti in onda durante l'episodio di Good Morning America previsto per il prossimo martedì. Lo vediamo inserito nel programma dopo un'intervista con Bristol Palin e un segmento riguardante un particolare allenamento di Ian Smith. L'immagine del programma di produzione è apparsa inizialmente via Reddit, ma è stata prontamente rimossa. Fortunatamente, Imgur l'ha riproposta tramite screen.



Sempre nel programma si legge che anche Brie Larson parteciperà a Good Morning America, tramite video chat e per introdurre il primo trailer ufficiale al pubblico. Ricordiamo che non c'è nulla di ufficiale e potrebbe essere un fake montato ad hoc, ma non sarebbe la prima volta che Good Morning America ospita un trailer ufficiale in anteprima mondiale di un progetto Marvel Studios.



Captain Marvel vede nel cast anche Samuel L. Jackson, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Clark Gregg e Gemma Chan, per un'uscita prevista nelle sale italiane l'8 marzo 2019.