Captain Marvel: nuovi dettagli sui personaggi di Talos e di Nick Fury

In questi giorni, i Marvel Studios stanno diramando, grazie ad Entertainment Weekly, le prime foto ed i dettagli dal film stand-alone dedicato al personaggio di Captain Marvel, in arrivo a marzo nei cinema.

Tra i personaggi che affiancheranno la supereroina interpretata dall'attrice Premio Oscar Brie Larson c'è il Nick Fury di Samuel L. Jackson, ringiovanito digitalmente. "Quando ho letto lo script, e lo leggo come il Nick Fury di oggi, mi viene da dire 'non farebbe mai questo'. Poi ci penso e mi dico 'oh, ancora non si trova in quel punto della sua vita'." ha spiegato l'attore nell'intervista con il magazine "Il Nick Fury che incontriamo in questo film è una sorta di burocrate, ma in modo interessante. Non è diventato schiavo del cinismo che normalmente vediamo in lui. Rispetta le persone sopra di lui". Jackson ha poi spiegato che questo Fury ha un "senso dell'umorismo" molto più accentuato rispetto alla versione dei giorni nostri del personaggio.

In Captain Marvel Fury è ancora un semplice agente ed il suo boss sarà... Talos, il villain interpretato da Ben Mendelsohn. Lo Skrull mutaforma, infatti, si infiltrerà con successo tra gli esseri umani per portare avanti la sua "invasione segreta". "Dobbiamo avere a che fare con i Kree e gli Skrulls... semplicemente, sono fraintesi. Veramente fraintesi." ha commentato Mendelsohn "Ma parlando come Skrull, penso che Carol Danvers sia una sorta di ostacolo principale. Il suo arco narrativo è toccante, il pubblico vuole che la nostra protagonista vinca. Ora, sfortunatamente non tutte le favole finiscono bene. A volte incontri uno Skrull. Ma Carol è piena di risorse. Probabilmente passerà più di un film prima che recuperi del tutto quello che le capiterà. Vedremo...".