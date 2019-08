Captain Marvel: i nuovi concept rivelano uno scontro mai avvenuto tra Fury e Carol

Captain Marvel ha contribuito allo straordinario successo dei Marvel Studios al box office del 2019 e in attesa di sapere di più sul secondo capitolo, annunciato lo scorso luglio da Kevin Feige, diamo un'occhiata ad alcuni concept del film che sono emersi in rete.

ComicBookMovie.com ha raccolto una serie di variant art pubblicate da diversi artisti che hanno collaborato con i Marvel Studios: oltre alle diverse versioni di alcuni importanti momenti e location del film, le immagini mostrano la Carol Danvers di Brie Larson alle prese con alcune Sentinelle Kree e, soprattuto, con Nick Fury.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, una delle immagini rivela uno scontro tra Captain Marvel e un Nick Fury in versione "potenziata" con indosso un guanto armato che, a giudicare dal colore dell'energia che emana, potrebbe essere alimentato dal Tesseract.

Con i suoi 1.128 miliardi, Captain Marvel ha permesso al Marvel Cinematic Universe di superare quota 5 miliardi di dollari al botteghino di quest'anno, traguardo reso possibile anche dallo Spider-Man: Far From Home di Sony e, soprattutto, al record all-time firmato da Avengers: Endgame.

In attesa di nuove informazioni sul sequel, che comunque non arriverà nelle sale prima del 2022, vi rimandiamo alla nostra recensione di Captain Marvel.