Captain Marvel: nuove informazioni sui personaggi del film tra cui quello di Jude Law

Enterteinment Weekly ha recentemente diffuso le prime immagini ufficiali di Captain Marvel. Ora, grazie ad alcuni scan della versione cartacea (via CBM.com), sono giunti nuovi dettagli sui personaggi principali della pellicola.

La rivista ha pubblicato una serie di didascalie per i personaggi di Jude Law, Gemma Chan, Djimon Hounsou, Lee Pace, Ben Mendelsohn, Samuel L. Jackson e Clark Gregg. Essendo il film ambientato negli anni '90, alcuni dei personaggi presentati sono già comparsi in alcuni film precedenti del Marvel Cinematic Universe. Vi riportiamo le immagini degli scan in calce alla notizia.

Di seguito potete trovare tutte le descrizioni.

Comandante della Starforce (Jude Law): Il leader militare interpretato da Law è un Kree fino al midollo, ma ha comunque un debole per la parzialmente umana Carol. "Riconosce Carol come una persona molto speciale con una grande attributi da guerriera Kree." ha detto Law.

Minn-Erva (Gemma Chan): "Prima che Carol si fosse unita al team, Minn-Erva era la star della Starforce," ha detto la Chan riguardo alla sua cecchina Kree. "Perciò si sente leggermente minacciata dal talento della ragazza."

Korath (Djimon Hounsou): Prima di incontrare i Guardiani, l'Inseguitore Kree è stato un membro decorato della Starforce. "E' ancora una macchina priva di umorismo" ha spiegato Hounsou. "Ma avremo la possibilità di scoprirlo fin dai suoi primi passi."

Ronan l'Accusatore (Lee Pace): Il villain dalla pelle blu dei Guardiani della Galassia è tornato - ma non è ancora diventato il reietto Kree alleato con Thanos.

Talos (Ben Mendelsohn): Mendelsohn ha interpretato molti villain, ma in questo film veste i panni sia del nefasto leader Skrull sia dell'umano che impersona. L'attore ha dichiarato: "Non è stato facile essere verde"

Nick Fury (Samuel L. Jackson): Jackson descrive il giovane ufficiale dello S.H.I.E.L.D. come un "normale tipo tosto del governo" che però non ha ancora incontrato supereroi.

Phil Coulson (Clark Gregg): Il novellino agente dello S.H.I.E.L.D. è appena entrato nella mischia. Ricordate quando in Iron Man dice a Tony che non era il suo primo rodeo? "Questo potrebbe essere il rodeo" ha detto Gregg.

Maria "Photon" Rambeau (Lashana Lynch): La migliore amica di Carol è un pilota della Air Force e una madre single. "Maria ha una forza innegabile, ti fa capire che non ha bisogno di alcun aiuto" ha detto la Lynch.

Captain Marvel arriverà nelle sale a marzo 2019.