Captain Marvel, nuova rivelazione: Talos doveva morire nel primo film!

Con l'impressionante incasso di 1 miliardo e 130 milioni di dollari, il Captain Marvel con Brie Larson si è confermato lo scorso anno come una delle origin story più di successo del Marvel Cinematic Universe, grazie anche alla sua scrittura e al personaggio di Talos, interpretato dall'ottimo Ben Mendelsohn.

Rivelatosi in realtà dalla parte dei buoni alla fine del film e divenuto alleato di Nick Fury, tanto da arrivare addirittura a sostituirlo in Spider-Man: Far From Home, il personaggio di Talos nei progetti originali del cinecomic sarebbe dovuto morire.



A rivelarlo ci ha pensato lo steso Mendelsohn durante una recente intervista con NME incentrata proprio sui ruoli più importanti della sua carriera. Parlando del film e di Talos, l'attore ha spiegato che lo Skrull "sarebbe dovuto morire intorno a Pagina 60 dell script originale", trapasso poi evitato grazie a una fase di rielaborazione della sceneggiatura, che ha infine portato al plot twist sul condottiero degli Skrull.



E aggiunge per l'annunciato Captain Marvel II diretto da Nia DaCosta: "Se quel cazzo di mutaforma deciderà di rialzare la testa, farò del mio meglio per esserci". E noi ci contiamo, data la bella interpretazione regalataci nel primo capitolo del frachise.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione di Captain Marvel.



