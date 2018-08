Captain Marvel: a novembre un fumetto prequel sulle vicende di Carol Danvers

La Marvel ha annunciato che nel mese di novembre uscirà un fumetto prequel sul personaggio di Captain Marvel, nel quale ci saranno alcuni indizi che spiegheranno il ritorno di Carol Danvers. Il film su Captain Marvel uscirà negli Stati Uniti l'8 marzo 2019, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, con protagonista il premio Oscar Brie Larson.

All'interno della news sono svelati alcuni dettagli di Avengers: Infinity War quindi consigliamo di non proseguire nella lettura della news nel caso siate fra quelli che non hanno ancora visto il film dei fratelli Russo.

Nel preludio a fumetti di Captain Marvel, scritto da Will Corona Pilgrim e illustrato da Andrea De Vito, verranno rivelati alcuni dettagli sulle vicende antecedenti a quelle che vedremo in Captain Marvel. Nella scena post-credit di Avengers: Infinity War abbiamo visto Nick Fury (Samuel L. Jackson) usare un cercapersone per rintracciare Captain Marvel e quella sequenza ha lasciato molti quesiti irrisolti per i fan.

Nel testo di presentazione si legge:"Prima che Carol Danvers spicchi il volo nel suo primo film dei Marvel Studios nel 2019, immergiti in questa nuova avventura! Nick Fury e Maria Hill iniziano una missione di vita o di morte, che porterà direttamente a Captain Marvel!".

Quindi è lecito pensare che le dinamiche fra i personaggi abbiano portato Nick Fury e Maria Hill ad incrociare il proprio percorso con quello di Carol Danvers.