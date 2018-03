Captain Marvel non sarà in Infinity War ma in Avengers 4!

Nelle ultime settimane erano stati diversi i report che avevano confermato e poi smentito la presenza di Captain Marvel dal prossimo crossover della Marvel, ovvero

Molte teorie dei fan Marvel erano certi, infatti, che il prossimo film di Anthony e Joe Russo avrebbe fatto da apripista ai nuovi personaggi, il cui lancio sarebbe avvenuto nella prossima Fase cinematografica dell’Universo condiviso. Adesso, tuttavia, è arrivata la conferma che Captain Marvel/Carol Danvers, interpretata dal Premio Oscar Brie Larson, non si unirà al team dei supereroi più potenti dell’Universo prima di Avengers 4.

Nel corso di un’intervista rilasciata sul set di Avengers: Infinity War, Joe Russo ha elogiato molto la Larson, ma ha reso anche palese che non sarebbe apparsa nel film in uscita a fine aprile. “Che non ci sarà è ormai ufficiale”, ha detto il co-regista della pellicola. “Penso che in Avengers 4 abbia un grande ruolo”. Considerando che il film standalone su Captain Marvel è ambientato negli anni Novanta, ciò che rimane un mistero è in quale film vedremo l’entrata in scena del personaggio nel presente di Avengers.

Ricordiamo che Avengers 4 – ancora privo di un sottotitolo ufficiale – arriverà nelle sale nel 2019, mentre Captain Marvel, per la regia di Anna Boden e Ryan Fleck, l’8 marzo dello stesso anno. Avengers: Infinity War - il cui nuovo trailer è atteso per domani - esordirà nelle sale italiane il 25 aprile prossimo.