Captain Marvel: i Marvel Studios non volevano creare la solita origin story

Captain Marvel si è rivelata insieme a Black Panther una origin story di grande successo per i Marvel Studios, tanto che, dopo la comparsa del personaggio Avengers: Endgame, l'arrivo di un sequel sembra quasi inevitabile.

Durante la realizzazione del film, lo studio ha capito che non poteva riproporre la solita storia d'origine divisa nei classici tre atti, e la produttrice Victoria Alonso ha spiegato a CinemaBlend perché hanno deciso di mescolare un po' gli elementi del film:

"Siamo anche noi dei fan, quindi se siamo annoiati, sappiamo che lo siete anche voi. Quindi è stato molto facile. Deve essere interessante, perché ci avremo a che fare per anni. La questione è come lo vogliamo fare, e in che modo possa attirare la nostra e la vostra attenzione, e magari anche quella di chi non è ancora fan. L'idea è questa, giusto?"

"Una delle parole d'ordine ai Marvel Studios è sorprendere il pubblico e sovvertire le aspettative, ma in quel momento stavamo dando al pubblico quello che si aspettava. Abbiamo visto molte origin story di altri film. Quei ritmi ora sono molto familiari al pubblico. E quindi era importante mescolare un po' le fondamenta e pensare a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso rispetto alla struttura di questo genere di film."

"Se nessuno segue questo personaggio o qualsiasi altro, allora non abbiamo un futuro, e non ci saranno nuove generazioni che guarderanno i nostri film. Quindi dare una scossa è qualcosa a cui ormai siamo abituati."

Nella fase 4 del Marvel Cinematic Universe ci aspettano almeno due nuove storie d'origine: Gli Eterni e Shang-Chi, e stando alla parole della produttrice possiamo aspettarci qualche novità anche da queste pellicole - ricordiamo che i film saranno ufficializzati dopo l'uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home.